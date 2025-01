Genovatoday.it - Da poco arrestato continua a spacciare da casa: 6mila euro in cassaforte

Tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio la polizia hatre spacciatori a Genova, nell'ambito dei controlli antidroga svolti sul territorio, in particolare questa volta a ponente.poche settimane prima per spaccio In via Calamandrei a Voltri i poliziotti sono intervenuti.