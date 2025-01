Romatoday.it - Da ex scuola a polo civico: ecco quando verrà riqualificato l'edificio abbandonato di Conca d'Oro

Leggi su Romatoday.it

Dopo 16 anni di attesa, in cui l’exParini ha subito occupazioni, abbandono e persino una vendita-truffa, a fine dicembre la struttura, in piazza Capri, è stata presa in carico dalla ditta di manutenzione per avviare i lavori. Una notizia che stata accolta con grande entusiasmo dai.