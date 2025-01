Europa.today.it - Crisi Frosinone, la lettera del presidente Stirpe ai tifosi

Leggi su Europa.today.it

Ilè in unache sembra non avere fine. In città, negli ultimi giorni, sono apparsi diversi striscioni per contestare l'operato della società che, a loro detta, non sta facendo nulla per uscire da quest'incubo che dura dallo scorso maggio. IlMaurizioha voluto.