Anteprima24.it - “CrescereBio”, Caputo: “Insegniamo ai bambini legame cibo-salute”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiÈ stato presentato a Caianello (Caserta) il progetto promosso dalla Regione Campania ‘’, il cui obiettivo è accrescere la conoscenza e il consumo dei prodotti biologici e di qualità dell’agroalimentare campano attraverso approfondimenti e attività pratiche e di divulgazione che coinvolgono i, i giovani e le famiglie, ma anche la filiera di produzione e trasformazione. “– ha spiegato Nicola, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania – offre un’opportunità per incrementare la consapevolezza deltrae per valorizzare le nostre produzioni, molte delle quali vantano spiccate proprietà benefiche. In tal modo -ha concluso l’assessore– la Campania si fa portavoce di una alimentazione sana e di qualità”.