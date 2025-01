Feedpress.me - Cremona, 15enne muore investita da un bus mentre va a scuola

Unaè stata travolta e uccisa stamani da un autobus a, in via Dante,si stava recando a. La ragazza, secondo il 118 è morta sul colpo. Sotto choc, ma non è stato portato in ospedale, il 55enne autista del mezzo. La ragazzina, che era iscritta in un istituto superiore della città, è stata travolta attorno alle 7.50stava attraversando la strada nei pressi di.