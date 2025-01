Lapresse.it - Cosenza, fratellini in ospedale per lesioni: indagate mamma e nonna

I carabinieri della compagnia di Paola, nel Cosentino, hanno dato esecuzione a un decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento nei confronti della madre e delladi due, ricoverati inper.Il provvedimento d’urgenza – emesso dalla Procura Paola, coordinata dal Procuratore Ernesto Sassano – è stato notificato alla madre e alladel bambino ricoverato adal 25 gennaio, attualmenteper i reati di maltrattamenti in famiglia epersonali nei suoi confronti e del fratello più piccolo. Le donne non potranno così avvicinarsi ai minori che sono ricoverati e monitorati dai medici dell’con l’attivazione dei servizi sociali. Nessuno è in pericolo di vita.