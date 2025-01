Ilrestodelcarlino.it - Corso per sommelier di primo livello per la prima volta a Savignano

Quindici lezioni per una immersione sul mondo del vino. È ildidi, organizzato da Ais Romagna (Associazione Italiana), per lasul Rubicone. Ospitato nel Centro sociale Secondo Casadei in piazza Giovanni XXIII, il via è previsto lunedì 24 febbraio, mentre lunedì 17 febbraio in Municipio, nella sala Galeffi, ci sarà la presentazione del. Le lezioni si svolgeranno sempre la sera con inizio alle 20.30. Ildiè dedicato a coloro che sono interessati, per passione o per lavoro, a conoscere il mondo del vino e la professione del. Le lezioni approfondiscono gli aspetti basilari dell’enologia: viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina.