Lanazione.it - Controlli stradali. Due denunciati

Leggi su Lanazione.it

Nella serata del 27 gennaio, i carabinieri della radiomobile di Volterra hanno denunciato in due distinte situazioni, un 48enne per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e un 59enne per guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel primo caso, durante un controllo di un’auto sospetta a Riparbella, i militari hanno rinvenuto all’interno del veicolo una falce con la lama in ferro di 30 cm, per una lunghezza totale di 42 cm. L’oggetto è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale. Sempre a Riparbella, nel corso della stessa serata, durante un controllo di un’autovettura che viaggiava in maniera irregolare, i militari hanno trovato il conducente con un tasso alcolemico di 1,32 g/l, oltre il limite consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata e l’auto affidata ad una terza persona.