Controlli della Polizia locale in B&B e autorimesse

Tempo di lettura: 3 minutiRegistrava i clienti a nome di una struttura diversa rispetto a quella dove pernottavano e aveva anche effettuato lavori edilizi non a norma. E’ quanto ha scoperto ladi Napoli che, attraverso l’Unità Operativa Avvocata e laTuristica, ha eseguito verifiche nei confronti di una società operante in via Toledo che gestisce un bed and breakfast e un affittacamere. L’operazione ha avuto origine da segnalazioni di turisti, successivamente confermate dagli accertamenti effettuati dagli agenti. Le verifiche hanno evidenziato che la registrazione dei clienti era stata effettuata a nome di una struttura diversa rispetto a quella in cui avevano effettivamente pernottato. Inoltre, l’analisi del portale “Alloggiati Web” ha rivelato che l’ultima registrazione risaliva a novembre 2024, con omissione delle successive presenze, in violazione dell’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede l’obbligo di registrazione degli alloggiati per motivi di sicurezza pubblica.