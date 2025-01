Concorsi docenti 2025 candidati assenti alla prova scritta saranno esclusi Solo candidate in gravidanza o allattamento possono differire CHIARIMENTI

Leggi su Orizzontescuola.it

scuola: si svolgeranno dal 19 al 27 febbraiole prove scritte per le due procedure avviate. Si tratta del DDG n. 3060/2024 per infanzia e primaria e DDG n. 3059/2024 per la secondaria. Adesso gli Uffici Scolastici organizzeranno gli abbinamenti- sede, distribuendo inelle scuole disponibili nella regione e cercando di venire incontro alle esigenze tutelate dal bando.L'articolointtamento