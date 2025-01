Brindisireport.it - Concerto di Nino D'Angelo al Forum Eventi: parte la prevendita

Leggi su Brindisireport.it

Lo Stupor Mundi Festival, prodotto dalla New Music Promotion, torna anche nel 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della musica. Dopo il primo annuncio dei giorni scorsi, è arrivato il momento di un nuovo grande evento, l’11 agosto 2025 aldi San.