Commerzbank annuncia riacquisto azioni da 400 milioni e dividendo di 065 euro

Quotidiano.net - Commerzbank annuncia riacquisto azioni da 400 milioni e dividendo di 0,65 euro

alza le difese su Unicredit e decide di effettuare un altrodifino a 400di, per il quale ha ricevuto tutte le autorizznecessarie. Ildi, si legge in una nota, inizierà dopo la rendicontazione dell'anno fiscale 2024 e si prevede che sarà completato entro l'assemblea in programma a metà maggio. Sulla base di un buon andamento dei ricavi, in particolare per quanto riguarda gli interessi netti e le commissioni, nonché di alcuni effetti di valutazione nel quarto trimestre,ha raggiunto un risultato netto preliminare di 2,68 miliardi dinell'esercizio 2024. Sulla base dell'utile il cda e il Consiglio di sorveglianza hanno deciso di distribuire il 71% dell'utile netto di 2,44 miliardi didopo la deduzione regolamentare dei pagamenti delle cedole At1.