Iltempo.it - Come eliminare i tarli del legno: guida alla disinfestazione

Leggi su Iltempo.it

delrappresentano un problema comune per chi possiede mobili, travi o strutture in. Questi insetti, attratti dall'umidità e dscarsa manutenzione, scavano tunnel all'interno del, causando danni strutturali e estetici. Maintervenire per eliminarli e proteggere il? Cosa sono idel? Isono piccoli insetti xilofagi, ovvero si nutrono di. Le specie più diffuse includono l'Anobium punctatum e il Lyctus brunneus. Questi insetti depongono le uova nel, e le larve, durante la crescita, scavano gallerie che possono compromettere la resistenza del materiale. Segni della presenza diTra i segnali più evidenti ci sono piccoli fori sulla superficie del, seguiti dpresenza di polvere (rosume). Altri indizi includono suoni di rosicchiamento e cedimenti strutturali.