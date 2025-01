Ilrestodelcarlino.it - Colto da raptus prende a calci le auto, stacca gli specchietti e danneggia i fari

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 31 gennaio 2025 - Senza un motivo apparente e in preda ad un, ha iniziato are alein sosta, rompendoe lasciando visibili bozze sulle carrozzerie. Protagonista della scorribanda un transessuale che di notte frequenta abitualmente la Statale Adriatica in territorio di Porto Sant’Elpidio. L’episodio si è consumato ieri quando l’uomo ha preso di mira decine di veicoli in sosta sul lato della strada, ma anche vetture in transito. Il transessuale hato numerosidalleper poi gettarli in mezzo alla strada, poi con i tacchi ha iniziato are ale carrozzerie dei veicoli lasciando evidenti bozze e rompendoanteriori e posteriori con il tacco della scarpa. Le grida e il forte rumore hanno attirato l’attenzione di un residente che ha immediatamente allertato i carabinieri.