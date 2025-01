Laprimapagina.it - Claudio Misseri, 21enne di Vicovaro, morto nell’incidente sulla Maremmana inferiore a Tivoli

Tragedia nella notte tra il 30 e il 31 gennaio a, lungo la strada provinciale. Un violento incidente stradale ha provocato la morte di, giovane di 21 anni originario di.Lo schianto, avvenuto intorno all’1.30, ha coinvolto la Mini su cui viaggiavainsieme a una ventenne e una Nissan Juke condotta da un uomo di 36 anni. L’impatto ha generato un incendio devastante, che ha avvolto i mezzi coinvolti. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, pernon c’è stato nulla da fare.I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, ma le loro condizioni non sarebbero critiche. La ragazza che viaggiava consi trova al San Giovanni Evangelista dicon una lieve emorragia cerebrale e alcune fratture, mentre il conducente della Nissan Juke è ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma per essere sottoposto a un intervento chirurgico.