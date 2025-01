Lapresse.it - Chieti, sequestrate banconote false per 12mila euro

Circa 350sono state, nel corso del 2024, dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, a seguito di attività dirette a garantire la sicurezza in materia di circolazione dell’ed al contrasto del fenomeno del “Falso monetario”. Rispetto al 2023, le statistiche offrono un quadro in leggera controtendenza, con il taglio da 20(198 esemplari, per un valore di 3.960) che si attesta al primo posto per il più “scambiato” e “ciò dimostra la propensione, per gli artisti della contraffazione, a prediligere una moneta più spendibile e con un’attivazione della soglia psicologica d’allerta più alta da parte di coloro, soprattutto esercenti al dettaglio, che la manipolano quotidianamente”, è l’analisi del Comandante Provinciale, Col. Michele Iadarola.