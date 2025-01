Fanpage.it - “Chiedere scusa a mia figlia mi ha aiutata a essere un genitore migliore”: l’esperienza di una mamma

Una madre americana ha scelto di spezzare una catena di silenzi e incomprensioni per costruire un rapporto più forte e sincero con i suoi bambini. Chiedendodopo una sfuriata o una reazione eccessiva, vuole insegnare loro il rispetto per gli altri senza però rinunciare alle proprie convinzioni per paura di deludere qualcuno.