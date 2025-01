Forlitoday.it - Chiede aiuto al 112, i Carabinieri arrivano e la trovano ferita: il compagno finisce in cella per maltrattamenti

Leggi su Forlitoday.it

La chiamata, disperata, al 112. Per segnalare l'aggressione, l'ennesima, da parte del. Lei, finita ricoverata all'ospedale Morgagni-Pierantoni, lui ora in carcere. Idi Forlì hanno arrestato in esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal.