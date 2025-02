Milleunadonna.it - Chiara Ferragni tra Fedez e Achille Lauro: bomba a orologeria su Sanremo

Leggi su Milleunadonna.it

Carlo Conti non dovrebbe avere preoccupazioni per gli ascolti del Festival perché, se non dovessero bastare le canzoni in gara e i super ospiti, saranno in tanti a guardare2025 solo per vedere se ci saranno sgarbi, dissing incrociati od offese tra i protagonisti dei gossip dei giorni e dei mei scorsi.e Tony Eff.