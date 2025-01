Fanpage.it - Chi sono Christian e Loreta Capriati, arrestati a Bari: nipoti del boss e star su TikTok

I rampolli del clan diVecchia trovati con droga, contanti e pistola carica. Lei in carcere, lui ai domiciliari: sui social si mostrano entrambi come icone della mala, tra tatuaggio, champagne, selfie e frasi ad effetto. I lori nomiemersi nell'inchiesta della Dda, che sta cercando di ricostruire la rete di spaccio in città.