Monzatoday.it - Cesano Maderno, Palazzo Arese Borromeo si illumina di rosa per il Giro d'Italia

Leggi su Monzatoday.it

Mancano poco meno di 100 giorni al via deld'. Per l'occasione, il 29 gennaio, ilsi è colorato di, per celebrare i 100 giorni che anticipano il via della competizione. L'zione rientra nell'iniziativa l'in, promossa da RCS e che ha.