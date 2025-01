Justcalcio.com - CdS – oggi la firma con il Bayer Leverkusen

2025-01-30 13:35:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:Mario Hermoso è in Germania. Il difensore della Roma è arrivato aper sostenere le visite mediche con ildi Xabi Alonso, club che si prepara ad accoglierlo con la formula del prestito.lacon i rossoneri.Hermoso, visite mediche con ilMario Hermoso saluta la Roma ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con il, società che ha deciso di puntare sull’esperienza del classe ’95. Si trasferisce alla corte di Xabi Alonso a titolo temporaneo, con i campioni di Germania che pagheranno l’intero ingaggio dello spagnolo fino al prossimo 30 giugno. Per il ragazzo, in giallorosso, un totale di 13 presenze e un gol, considerando tutte le competizioni.