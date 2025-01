Fanpage.it - Caso pandoro, il team di Chiara Ferragni: “C’è la Finanza, Fabio Damato ha detto di non andare in ufficio”

Leggi su Fanpage.it

, ex manager delle società di(rinviato con lei a giudizio per truffa aggravata), attraverso dei messaggi WhatsApp avvisava i collaboratori dello staff di non presentarsi in ufficio durante la perquisizione della Guardia dinelle sedi milanesi di TBS Crew e Fenice. "non vuole che inizino a interrogare tutti"