Dayitalianews.com - Caso Almasri, Renzi: “Gravissimo Meloni non in Parlamento ma al talk degli amici”

Il leader di Italia viva: “La premier controlla l’informazione e non parla di Pil e liste di attesa”Matteo, leader di Italia viva, è durissimo contro la premier Giorgiasul. Le dichiarazioni disulla sua eNews“Sulle vicende di queste ore. Ilnon si riunisce – ed è una cosa enorme, che sta passando sotto silenzio – perché il Governo non vuole riferire in Aula sulla vicenda del generale libico prima arrestato e poi riportato a casa con il volo di Stato. La premier commenta questa vicenda sui social, negli eventi organizzati da Nicola Porro, con le veline ai giornalistiche si scaldano in sua difesa come ha fatto uno scatenato Bruno Vespa ieri davanti a milioni di italiani. Ma innon vengono perché – ci hanno spiegato – c’è una indagine in corso e non possono parlarne”, scrive