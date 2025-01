Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri, sindacato in visita alla caserma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Compagniadi Meldola da parte dei rappresentanti sindacali di Nsc Giovanni Morgese, Andrea Di Virgilio e Vittorio La Porta. I tre hanno riscontrato "una situazione di grave disfunzione riguardo la scalinata d’ingresso, che presenta evidenti rischi per la sicurezza del personale e dei cittadini". La scalinata è percorribile solo in minima parte. I lavori, il cui costo è stimato tra i 40mila e i 60mila euro – il preventivo è del 2023 e il Demanio non si è mai attivato – "sono cruciali per ripristinare la piena sicurezza. A oggi, non si è registrata alcuna risposta concreta da parte dell’ente, né tanto meno un sopralluogo o un piano di intervento che possa far sperare in una rapida risoluzione". Ilhato in precedenza anche la stazione di Predappio.