Leggioggi.it - Canone Rai 2025, esenzione totale: invio del modulo entro oggi 31 Gennaio

La brutta notizia è che ilRaiè tornato a 90 euro. La riduzione a 70 euro in vigore nel 2024 è infatti saltata con la Legge di bilanciodel governo Meloni. Chi vuole chiedere di non pagarlo deve farlo31: è infatti l’ultimo giorno disdire completamente l’abbonamento Rai, certificando la non detenzione di apparecchi tv in casa. L’iter da seguire per non pagare più ilè l’di undi non detenzione, chiamato ‘dichiarazione sostitutiva Quadro A‘, perché è il cittadino stesso ad autodichiarare di non aver più dispositivi di trasmissioni Rai in alcuna delle abitazioni possedute. In breve tutte le istruzioni sulla richiesta didalRai