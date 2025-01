Foggiatoday.it - Cancellate 220 officine nel Foggiano: 400 posti di lavoro a rischio per un corso di meccatronica mai fatto

Leggi su Foggiatoday.it

Si affida ai parlamentari del territorio la Cna di Foggia per salvare oltre 200dal Registro delle Imprese che non hanno assolto all’obbligo delintegrativo di tecnico meccatronico di 40 ore.Ha convocato deputati e senatori eletti in provincia di Foggia affinché.