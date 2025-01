Calcionews24.com - Calhanoglu, possibilità di essere convocato per Milan Inter? Ecco la situazione attuale del centrocampista

Leggi su Calcionews24.com

ci sarà per il derby? Laper quanto concerne la sua convocazione pere le idee di Inzaghi a centrocampo Hakanscalpita per tornare tra i convocati e anche in campo nel derby di domenica traed. Secondo Tuttosport Zielinski e Asllani restano in pole per una maglia da titolare in cabina di regia ma .