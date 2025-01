Oasport.it - Calcio: sorteggio sfortunato per la Roma in Europa League. Tutti gli accoppiamenti dei play-off

Una sfida importante per la. L’urna di Nyon pochi minuti fa ha decretato gliper gli spareggi della UEFA2024-2025, competizione diche, così come la Champions e la Conference, quest’anno ha presentato un nuovo format composto da un primo girone unico, in cui le prime otto della classe hanno staccato il pass per gli ottavi, mentre le restanti sedici dovranno affrontare i-off per passare il turno. Eliminate invece le altre.La squadra allenata da Massimo Ranieri si troverà al cospetto di una delle squadre più competitive del lotto: il Porto. Servirà grande carattere per battere la formazione lusitana, abituata a contesti di un certo rilievo e a fare bene anche nel torneo maggiore. I giallorossi affronteranno la prima sfida in trasferta, mentre il ritorno sarà tra le mura amiche dell’Olimpico.