Pisatoday.it - Calci avrà un nuovo bancomat di Intesa: accordo fra il Comune e la banca dopo la chiusura dello sportello

Leggi su Pisatoday.it

IldiSanpaolo informano che verrà presto installato unevoluto-MTA a servizio della cittadinanza, posizionato in locali appositamente dedicati e localizzati in via XX Settembre 4 a. Laha chiuso lolocale nei mesi scorsi, comportando la.