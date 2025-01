Calcionews24.com - Braga-Lazio, i Top e i Flop: Gomes straripante, Pedro è l’unico che ci crede. Arrey-Mbi male, Gila ha colpe sul gol

Leggi su Calcionews24.com

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione dellanell’ultima giornata del girone di Europa League, con la sconfitta contro ilLa sconfitta dellasul campo del, maturata col gol di Horta in apertura di gara, è assolutamente indolore per i biancocelesti. Baroni aveva già conquistato la qualificazione agli ottavi in .