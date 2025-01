Borsa | Europa chiude in rialzo Londra +03%

Quotidiano.net - Borsa: Europa chiude in rialzo, Londra +0,3%

Leggi su Quotidiano.net

Siinla seduta per le principali Borse inè la migliore (+0,3%), Parigi ha guadagnato lo 0,11% mentre Francoforte si ferma sulla parità (+0,02%). Madrid ha chiuso in calo dello 0,41%, maglia nera in