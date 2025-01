.com - Borgo San Lorenzo: arrestato con l’accusa di traffico internazionale di droga e riciclaggio

Leggi su .com

I Carabinieri diSan, hanno dato esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo emesso da un Tribunale del Belgio, per i reati di associazione per delinquere finalizzata aldi stupefacenti e, nei confronti di un cittadino albanese già detenuto in ItaliaL'articoloSancondidiproviene da Firenze Post.