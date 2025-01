Fanpage.it - Bonus tinteggiatura 2025: chi può ottenerlo, come fare domanda e quali lavori sono detraibili

Leggi su Fanpage.it

Anche per ilè stato confermato il, che rientra nel più ampioRistrutturazione. La detrazione fiscale tuttavia è scesa dal 50% al 36%, con un tetto di spesa ridotto a 48mila euro. Il beneficio si applica solo in specifici casi e non riguarda la semplice manutenzione ordinaria delle abitazioni private.