Agi.it - Basta con smart working e welfare, il Comune di Castiglione Fiorentino mette al bando l'inglese

AGI -dice stop alle parole inglesi. In un comunicato pubblicato sul sito dell'ente vengono spiegate le ragioni. "Le parole inglesi sono ormai entrate nel linguaggioe purtroppo, a causa del loro abuso viene, a volte, ostacolata una corretta comunicazione soprattutto verso le fasce più deboli ovvero i giovani che forse non l'hanno ancora studiata e le persone anziane che probabilmente non la studieranno mai. Eccone alcuni esempi: fake (falso/impostore), back (opinione), font (carattere tipografico), full-time (tempo pieno),(stato sociale),(lavoro da casa), help desk (assistenza), meeting (riunione/incontro), best pratice (buona pratica)". "Ecco che, proprio in questi giorni, la Giunta Comunale ha approvato un atto d'indirizzo “per la valorizzazione della lingua italiana: patrimonio identitario della nazione”.