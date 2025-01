Baritoday.it - Bari, Sibilli saluta: ufficiale il passaggio in prestito alla Sampdoria

Leggi su Baritoday.it

Altra operazione in uscita per il, cheGiuseppe, trasferitosi incon diritto di riscatto. Il capocannoniere della passata stagione era stato riscattato in estate dal Pisa, tuttavia, nella prima metà di campionato non è riuscito ad esprimersi sugli.