Iltempo.it - Banca del Fucino, a rischio il percorso di riduzione dei tassi Usa

ROMA (ITALPRESS) – Ladelha elaborato tramite il suo Ufficio Studi un'analisi di scenario sugli attuali trend economici, con un focus in particolare sulla politica monetaria e le differenze tra l'area euro e gli USA.Lo studio evidenzia sviluppi chiave sulle prospettive di taglio deie offre un quadro del contesto macroeconomico complessivo, con un approfondimento dedicato all'andamento del sistemario.Mentre a settembre dell'anno scorso sembrava che le maggiori banche centrali a livello globale avessero stabilmente imboccato la traiettoria di unadeidi interesse, preoccupate dalla prospettiva di un eccessivo indebolimento della crescita economica e dei mercati del lavoro, oggi questa prospettiva appare parzialmente messa in dubbio, in particolare negli Usa, dove l'elezione di Donald Trump ha portato a rivedere le aspettative di inflazione dei mercati nel medio termine.