Ilrestodelcarlino.it - Baby gang, condanne rapide e pene certe

Il quartiere San Mamolo è stato teatro di un episodio che dimostra un salto di qualità di una banda di imbecilli, minorenni e non, che non va sottovalutato. Qualche inquilino del palazzo sotto al quale è andata in scena una gazzarra notturna ha gettato acqua dalla finestra. Il gruppo di ragazzi per reazione è entrato nell’androne e ha cominciato a salire le scale suonando i campanelli e svegliando tutti. Un ignaro residente in pigiama ha aperto la porta ed è stato preso a cazzotti. Ha pagato per tutti. Beh, questo è un po’ troppo. Pare che uno del gruppo fosse anche dotato di un taser. I componenti della banda di imbecilli da strada pare siano stati tutti identificati con relativa denuncia a piede libero. Qui oltre che lazza della pena serve anche l’immediatezza della pena. L’ideale sarebbe (ma il codice non prevede scorciatoie) una bella condanna veloce, un risarcimento danni altrettanto veloce per i maggiorenni, idem per i minorenni a carico delle famiglie.