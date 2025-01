Torinotoday.it - Auto cannibalizzate: continuano i furti di gomme a Torino, nuovo episodio in via Lancia

Leggi su Torinotoday.it

gli episodi di. Nella notte tra ieri e oggi, venerdì 31 gennaio 2025, ledi un’Audi parcheggiate in viasono state portate via. Negli ultimi mesi, sono già capitati decine dianaloghi, in molti quartieri del Capoluogo. I ladri.