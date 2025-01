Oasport.it - ATP Montpellier 2025, risultati 30 gennaio: derby neerlandese ai quarti, fuori azzurri e transalpini

Si completa il quadro degli ottavi di finale degli Open Occitaniedi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a, in Francia: nei match odierni sul cemento indoor transalpino, in casa Italia, arrivano le sconfitte degliMattia Bellucci e Flavio Cobolli.Nella parte alta del tabellone si registra la vittoria del qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili, che regola il numero 7 del seeding, il padrone di casa transalpino Arthur Rinderknech, battuto per 6-0 7-6 (4), mentre l’altro qualificato ancora in corsa, lo statunitense Aleksandar Kova?evi? piega l’azzurro Mattia Bellucci con lo score di 7-5 7-6 (5).Nella parte bassa del main draw, invece, ci sarà unaidi finale: il numero 5 del tabellone, Tallon Griekspoor, elimina il padrone di casa francese Richard Gasquet, sconfitto per 6-3 3-6 7-5, mentre il connazionale Jesper de Jong supera la testa di serie numero 3, l’azzurro Flavio Cobolli, col punteggio di 6-3 7-6 (2).