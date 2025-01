Atalanta preso Daniel Maldini | è già alle visite mediche Zaniolo andrà alla Fiorentina

Leggi su Bergamonews.it

L’ha chiuso la trattativa per portarein nerazzurro: l’attaccante classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Monza per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 13 milioni di euro.Le antenne degli uomini mercato nerazzurri erano da tempo dirette verso il figlio d’arte (suo padre è Paolo, storico capitano del Milan) e anche Luca Percassi era uscito allo scoperto ammettendo l’interesse per il giocatore.La metà della cifra che verserà la Dea al Monzaal Milan, che si è riservato il 50% sulla rivendita nella trattativa che lo ha portato al Monza.è arrivato intorno17casa di cura La Madonnina di Milano per svolgere le, poi a Zingonia firmerà il contratto che lo legheràDea.A permettere il buon esito della trattativa è la cessione di Nicolò: dopo soli 6 mesi, con la maglia numero 10 sulle sp, il prestito al Galatasaray verrà risolto con il passaggio, che già in estate lo aveva contesoDea.