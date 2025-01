Lortica.it - Arezzo, porte chiuse… ma solo ai veri tifosi!

Leggi su Lortica.it

Incredibile, ma vero: all’allenamento dell’Calcio, tre storiciamaranto, ultrasettantenni e con decenni di fedeltà sulle spalle, sono stati respinti all’ingresso. Il motivo? Top secret! Forse la paura che potessero carpire schemi rivoluzionari da riferire al Gubbio? O magari che, tra una pausa e l’altra per riprendere fiato sulla scalata alla tribuna, si trasformassero in pericolosi 007 del calcio dilettantistico?La scena è degna di un film tragicomico: il mitico Roberto, il “numero uno” per dedizione e passione, accompagnato con cura fin sulla cima degli spalti,per essere gentilmente. rispedito indietro. Non si sa mai, magari quei vecchietti dalla memoria di ferro avrebbero potuto mandare a memoria i movimenti del pressing alto e spoilerare tutto alla concorrenza.Forse l’non ha bisogno dei suoipiù fedeli? Chissà, magari preferiscono spalti vuoti e silenziosi, piuttosto che concedere un pizzico di emozione a chi ha vissuto ogni epoca del club, tra gioie e sofferenze.