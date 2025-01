Apple chiude trimestre con ricavi record per 1243 mld dollari

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 30 gen. (askanews) –ha chiuso il primofiscale 2025 (chiuso 28 dicembre 2024) con un fatturato di 124,3 miliardi di, in crescita del 4 percento anno su anno, e con un utile per azione di 2,40, in crescita del 10 per cento. “Oggiregistra il nostro migliordi sempre” ha affermato in una nota il ceo Tim Cook “Il nostro fatturatoe i solidi margini operativi hanno portato l’EPS a un nuovostorico con una crescita a due cifre e ci hanno consentito di restituire oltre 30 miliardi diagli azionisti”. Il consiglio di amministrazione diha annunciato un dividendo in contanti di 25 centesimi per azione in pagamento il 13 febbraio. L'articoloconper 124,3 mldproviene da Ildenaro.