Ilgiorno.it - Appiccò rogo in garage, patteggia 2 anni

Il 23 marzo dello scorso anno, un incendio appiccato in undi via Venturino a Como aveva generato una colonna di fumo denso infiltrato in una serie di palazzi, costringendo all’evacuazione di 95 famiglie, con 13 persone finite in ospedale per intossicazione. Il responsabile di quel, Aziz El Harda, marocchino di 41, hato 2e 8 mesi di reclusione. La polizia era arrivata a lui in breve tempo, arrestato per incendio doloso aggravato, che inizialmente sosteneva di non aver fatto nulla, salvo poi decidere dire. L’accordo, accolto dal giudice, è stato trovato tra l’avvocato Giuseppe Vernuccio e il sostituto procuratore di Como Simona De Salvo. La quantificazione ha tenuto conto dell’esito di una consulenza psichiatrica, secondo la quale El Harda, quando ha compiuto quel gesto, sarebbe stato parzialmente incapace di intendere a causa di una condizione di forte stress.