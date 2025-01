Firenzetoday.it - Antisalotto Culturale Firenze: nel cuore di San Niccolò no spazio dedicato ad espressioni artistiche inusuali

Leggi su Firenzetoday.it

Siamo alle porte dell'Oltrarno fiorentino, poco sotto al Piazzale Michelangelo, in uno dei quartieri più caratteristici di. Qui, in via della Fornace 9, due persone coraggiose provenienti da diversi ambiti professionali, hanno da pochi mesi dato vita all’: due palchi.