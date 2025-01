Ilgiorno.it - Anche il settore pubblico non ride. Blocco del turn-over e pensionati: "Il sistema rischia il collasso"

"Personale ridotto del 20-25% negli enti locali per via del mancatoed età media innalzata a 55 anni. Condizioni non certo ideali per la digitalizzazione". I dati al congresso Cisl della Funzione pubblica in provincia di Monza e Brianza mettono in evidenza tutte le difficoltà su questo fronte. Al primo posto, la sanità, ma dai 45 delegati arrivanoproposte: "Assunzioni mirate e stabilizzazione dei precari, incentivi economici e di carriera, il potenziamento della telemedicina, modernizzazione di ospedali e tecnologie" sono interventi sollecitati. Obiettivo, "ridurre disagi e liste d’attesa e garantire una presenza capillare ed efficace sul territorio". Situazione criticanel privato: "Con la stagnazione dei contratti e le trattative che restano chiuse nonostante le promesse della Regione e delle istituzioni – spiega Cisl – il personale che si occupa della cura dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli della popolazione nelle case di riposo e nei centri di riabilitazioni, oggi lavora in una situazione di svantaggio rispetto ai colleghi del, con minore salario e minori diritti per la stessa mansione.