Aeroporto Washington, stop a elicotteri

19.42 Dopo la collisione tra un aereo di linea e un elicottero militare, è stato vietato aglilo spazio aereo sull'Ronald Reagan di. In base a quanto scrive il New York Times, il divieto è a tempo indeterminato. Parte dello spazio aereo era già stato ristretto a causa delle operazioni di recupero in corso sul sito dell'incidente, che ha provocato 67 vittime.