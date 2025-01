Ilgiorno.it - Accusato di abusi sulle pazienti: chiesta condanna a 4 anni e otto mesi per l’infettivologo Marco D’Annunzio

Milano, 31 gennaio 2025 – La Procura di Milano ha chiesto al gup Fiammetta Modica dire in abbreviato a 4e 8di reclusioneD'Annunzio, l'infettivologo di 45, ex dirigente medico infettivologo del centro di viale Jenner specializzato in malattie a trasmissione sessuale. Il medico èdi sei presunti episodi di violenza sessuale aggravata. Accuse che il medico ha sempre respinto.Oltre alle ragazze si sono costituite parti civili anche la Regione Lombardia e l'Ats di Milano, a cui fa capo l'ambulatorio in cui lavorava D'Annunzio. Secondo le accuse del pm Alessia Menegazzo, coordinato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, il dre, a processo senza misura cautelari, avrebbe approfittato del ruolo per eseguire visite che sarebbero sfociate indi natura sessuale con azioni ed espressioni che il 45enne avrebbe cercato di giustificare come parte del suo lavoro e della procedura.