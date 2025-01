Foggiatoday.it - A Vieste non paga l'Imu chi affitta casa con contratti a lungo termine

Nell'ultimo Consiglio comunale di, con delibera n. 62 del 20 dicembre 2024, sono state approvate le aliquote per l’anno 2025. Tra le principali novità, l’azzeramento dell’Imu per le abitazioni concesse in locazione con, in un’ottica di sostegno ai residenti e di.