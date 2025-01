A Ozpetek SuperCiak d’oro 2024, Ronchi e Germano Personaggi dell’anno

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 31 gen. (askanews) – La stagione più bella del nostro cinema ha eletto i suoi eroi: con 205 mila voti su ciakmagazine.it, il pubblico ha assegnato i Ciaka titoli e protagonisti della nostra stagione cinematografica. La consegna dei 39esimi Ciak– l’unico, grande premio popolare del cinema italiano votato direttamente dal pubblico – a tutti i vincitori sarà trasmessa su Sky Tg24 sabato primo e domenica 2 febbraio, in due speciali condotti dal direttore di Ciak Flavio Natalia e dal Vicedirettore vicario di Sky Tg24 Omar Schillaci. L’edizione è stata realizzata con la collaborazione di Virgo e Publicis. Il vincitore assoluto dell’edizioneè Ferzan Özpetek, che ha vinto il– premio simbolo della manifestazione – per il soggetto, la sceneggiatura e la regia per il suo Diamanti.